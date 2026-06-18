Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
18.06.2026 15:22:25
VW supervisory board member exit a ‘very negative signal’ on corporate governance
Unexpected resignation of Susanne Wiegand described as ‘very negative signal’ by one shareholder groupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
17:58
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
17:58
|Börsianer in Habachtstellung: DAX pendelt zum Ende des Freitagshandels um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: DAX am Freitagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|08.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|08.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|80,54
|-4,66%
|Volkswagen (VW) St.
|81,90
|-5,15%
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