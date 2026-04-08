Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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08.04.2026 16:10:00
VW-Tochter Moia und Uber testen autonome ID. Buzz in Los Angeles
VW-Tochter Moia und Uber testen autonome ID. Buzz in Los Angeles. Erste Fahrten sollen Ende 2026 angeboten werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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