11.03.2026 07:22:38

VW-Tochter Porsche bleibt bei Margenprognose unter Erwartungen

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Sportwagenbauer Porsche AG (Porsche vz) hat sich nach dem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr für 2026 überraschend wenig Profitabilität vorgenommen. So soll die Umsatzrendite des operativen Ergebnisses im Konzern zwischen 5,5 und 7,5 Prozent liegen, wie das zum Volkswagen(Volkswagen (VW) vz)-Konzern gehörende Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Analysten hatten zuletzt für das neue Jahr im Schnitt fast 8 Prozent auf dem Zettel. Beim Erlös geht das Management um den neuen Chef Michael Leiters von 35 bis 36 Milliarden Euro aus. Vergangenes Jahr hatte die Verlängerung des Verbrennerangebots die Zahlen neben dem ohnehin schon schwächeren Tagesgeschäft belastet. Der Umsatz ging wie bereits bekannt um fast ein Zehntel auf 36,3 Milliarden Euro zurück, die operative Marge sackte von 14,1 auf nur noch 1,1 Prozent ab./men/stk

13:15 Porsche vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:35 Porsche vz. Hold Warburg Research
09:22 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08:45 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
08:42 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Porsche Automobil Holding SE 33,42 0,39% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 37,51 -0,42% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Volkswagen (VW) AG Vz. 91,62 1,48% Volkswagen (VW) AG Vz.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

