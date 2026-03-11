VW-Tochter Porsche meldet 91,4 Prozent Gewinneinbruch

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung haben den Gewinn des Sportwagenbauers Porsche (Porsche vz) 2025 fast vollständig aufgezehrt. Das Ergebnis nach Steuern brach im Jahresvergleich um 91,4 Prozent auf 310 Millionen Euro ein, wie das zum Volkswagen-Konzern gehörende Unternehmen mitteilte. Die Dividende soll von 2,31 Euro je Vorzugsaktie auf 1,01 Euro sinken./jwe/DP/men