VW und BASF sprechen mit Indonesien über Batteriematerialien

BARCELONA (Dow Jones)--Volkswagen, BASF und das französische Bergbauunternehmen Eramet wollen offenbar in Indonesien in den Aufbau einer Lieferkette für Elektroautobatterien investieren. Der indonesische Präsident Joko Widodo und der Investitionsminister Bahlil Lahadalia sagten zu Wochenbeginn, sie hätten sich mit Vertretern der genannten Firmen getroffen, um über ein "Ökosystem für Elektrofahrzeugbatterien" in der Provinz Nord-Maluku zu sprechen.

Der niedersächsische Autohersteller erklärte, sein Batterieunternehmen PowerCo führe weltweit Gespräche über die Absicherung von Rohstoffen - auch in dem südostasiatischen Land. "Derzeit werden die Gespräche weiter vertieft - über die Ergebnisse werden wir zu gegebener Zeit gerne informieren", heißt es in einer Stellungnahme von Volkswagen. "Indonesien ist ein wichtiges und interessantes Land in Bezug auf Rohstoffe - wir stehen in gutem Kontakt mit der Regierung und den Lieferanten."

BASF und Eramet bestätigten, dass sie die Möglichkeit des Baus einer hydrometallurgischen Anlage zur Herstellung von Kobalt- und Nickelprodukten in Batteriequalität in Indonesien prüften. Bislang hat aber keine der beiden Firmen eine Investition angekündigt. BASF nannte auch keinen Zeitplan dafür, während Eramet erklärte, eine Entscheidung falle in der zweiten Jahreshälfte.

