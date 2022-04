VW und BP intensivieren Kooperation bei Ladenetz - Aktien steigen

Wie beide Unternehmen mitteilten, sollen innerhalb von 24 Monaten bis zu 4.000 Ladepunkte an Aral-Standorten in Deutschland und BP -Standorten in Großbritannien installiert werden. Bis Ende 2024 könnten insgesamt bis zu 8.000 Ladepunkte in Deutschland, Großbritannien und anderen europäischen Ländern entstehen.

Die sogenannten Flexpole-Ladestationen könnten direkt an ein Niederspannungsnetz angeschlossen werden, sodass kein Transformator oder "kostspielige Bauarbeiten" erforderlich seien, heißt es in der Mitteilung weiter. Dadurch würden die Installationszeiten erheblich verkürzt, während gleichzeitig eine Ladegeschwindigkeit von bis zu 150 kW erreicht werden könne.

Im Rahmen ihrer Vereinbarung prüften Volkswagen und BP auch weitere Möglichkeiten, um zukünftige Lösungen für eine kohlenstoffärmere Mobilität zu bieten.

Via XETRA steigen VW-Aktien zeitweise um 1,64 Prozent auf 147,88 Euro. BP-Papiere gewinnen in London derweil 1,08 Prozent auf 3,83 Pfund.

FRANKFURT (Dow Jones)