Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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27.09.2026 17:57:00
VW und die Schraube: Seat betroffen, zwei Werkstattbesuche möglich
Einige Modelle von Audi, Seat und VW brauchen eine neue Schraube an der Lenkung. Die könnte aber anfangs knapp sein, was zwei Reparaturen nötig macht.
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