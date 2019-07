VW und Ford weiten ihre Allianz aus

Um bei fahrerlosen Autos ganz vorne mitzumischen, investieren die Wolfsburger in die Ford -Tochter Argo AI, die ein fahrerloses System der Stufe 4 entwickelt. Es soll das erste System sein, das in Europa und in den USA gleichermaßen zum kommerziellen Einsatz gebracht wird, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Konzerne.

Im Gegenzug wird Ford den Modularen E-Antriebsbaukasten (MEB) von Volkswagen für mindestens ein emissionsfreies Volumen-Modell nutzen, das ab 2023 in Europa angeboten wird. Eine Kapitalverflechtung sei mit der Allianz nicht verbunden.

Beide Hersteller wollen die hohen Kosten, die mit der Entwicklung von Elektroautos und Systemen für fahrerlose Fahrzeuge verbunden sind, gemeinsam schultern. Schon im Frühjahr hatten sie eine Kooperation bei der Entwicklung leichter Transporter und Pick-ups vereinbart. 2022 sollen erste gemeinsam entwickelte Fahrzeuge in verschiedenen Regionen auf den Markt kommen. Die Kooperation liege voll im Plan, heißt es in der Mitteilung.

FRANKFURT/NEW YORK (Dow Jones)