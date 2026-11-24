Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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24.11.2026 12:02:00
VW und Mercedes preschen vor - in der Autoindustrie wackelt die 35-Stunden-Woche
Die deutschen Autokonzerne bauen Zehntausende Stellen ab, doch das reicht den Bossen nicht. Im Tarifkampf mit der IG Metall steht das gesamte System infrage. Die Beschäftigten müssen sich auf mehr Arbeit einstellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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