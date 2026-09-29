Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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29.09.2026 08:41:00
VW vereinbart Milliardenpakt mit Batteriehersteller Gotion aus China
Gotion und VW wollen gemeinsam die Fertigung von Batterien für E-Autos in Europa voranbringen. Dafür wurde eine milliardenschwere Kooperation vereinbart.
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