Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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19.11.2026 15:50:38
VW verlangt Nullrunden und Einschnitte bei 35-Stunden-Woche
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) will in den anstehenden Tarifverhandlungen Nullrunden für die Jahre 2027 und 2028 durchsetzen. Außerdem soll die Arbeitszeit von derzeit 35 Stunden in der Woche ohne Entgeltausgleich "nach Bedarf an die betriebliche Auslastung angepasst werden können", wie der Autobauer mitteilte./jwe/DP/jha
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