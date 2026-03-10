Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
10.03.2026 09:13:10
VW warns Middle East war will hit luxury car sales as disruption spreads
German carmaker says it must ‘rigorously’ cut costs as wars and tariffs cloud outlookWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!