Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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18.09.2026 18:39:34
VW warns of hit of up to €10bn from Porsche writedown and restructuring costs
Shares in Europe’s largest carmaker fell as much as 7% as it continues to struggle in the competitive Chinese marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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