Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
07.09.2026 15:15:10
VW-Werk in Osnabrück wird Rüstungsstandort - andere Autobauer könnten folgen
Während Autohersteller unter Druck stehen, boomt die Verteidigungsindustrie. Das VW-Werk Osnabrück wird nun zum Symbol dieses Strukturwandels.Weiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
15:58
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel: DAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt nach (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX in Rot (finanzen.at)
|
11:21
|Volkswagen will Werk in Osnabrück verkaufen (dpa-AFX)
|
09:28
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|07:11
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:11
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:11
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) St.
|81,00
|-1,22%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|80,78
|-0,69%
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