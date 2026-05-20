Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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20.05.2026 16:52:00
VW-Werk Osnabrück: „Verhandeln mit Rafael, nicht mit chinesischen Herstellern“
Laut CEO Oliver Blume redet Volkswagen nicht mit Herstellern aus China über das Werk Osnabrück, sondern verhandelt weiterhin mit einem Rüstungskonzern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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