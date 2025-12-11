Volkswagen Aktie

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

11.12.2025 12:44:38

VW-Werk Zwickau produziert etwas mehr Autos

ZWICKAU (dpa-AFX) - Das Zwickauer Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Werk baut dieses Jahr wieder etwas mehr Autos. Bis Jahresende werden es rund 212.000 Fahrzeuge sein, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Danny Auerswald, der Deutschen Presse-Agentur. Das ist ein Plus von etwa 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die mögliche Kapazität liegt allerdings bei mehr als 300.000 Fahrzeugen.

Produktion in Dresden läuft aus

In der Zwickauer E-Auto-Fabrik mit aktuell etwa 8.500 Beschäftigten werden sechs Modelle für Volkswagen, Audi und Cupra im Zwei-Schicht-Betrieb hergestellt. Dagegen läuft diesen Monat die Fahrzeugproduktion in der Gläsernen Manufaktur in Dresden aus. Sie gehört ebenso wie das Motorenwerk in Chemnitz ebenfalls zu Volkswagen Sachsen./hum/DP/men

09.12.25 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
05.12.25 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
27.11.25 Volkswagen Halten DZ BANK
26.11.25 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Volkswagen (VW) AG Vz. 107,50 0,61% Volkswagen (VW) AG Vz.

