Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
11.12.2025 12:44:38
VW-Werk Zwickau produziert etwas mehr Autos
ZWICKAU (dpa-AFX) - Das Zwickauer Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Werk baut dieses Jahr wieder etwas mehr Autos. Bis Jahresende werden es rund 212.000 Fahrzeuge sein, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Danny Auerswald, der Deutschen Presse-Agentur. Das ist ein Plus von etwa 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die mögliche Kapazität liegt allerdings bei mehr als 300.000 Fahrzeugen.
Produktion in Dresden läuft aus
In der Zwickauer E-Auto-Fabrik mit aktuell etwa 8.500 Beschäftigten werden sechs Modelle für Volkswagen, Audi und Cupra im Zwei-Schicht-Betrieb hergestellt. Dagegen läuft diesen Monat die Fahrzeugproduktion in der Gläsernen Manufaktur in Dresden aus. Sie gehört ebenso wie das Motorenwerk in Chemnitz ebenfalls zu Volkswagen Sachsen./hum/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Nachrichten
|
11.12.25
|VW-Werk Zwickau produziert etwas mehr Autos (dpa-AFX)
|
10.12.25
|Volkswagen: Wolfram Günther strebt Beteiligung von Sachsen an VW an (Spiegel Online)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
10.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX startet im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09.12.25
|VW-Aktie stabil: Volkswagen-Beschäftigte demonstrieren für Zukunft ihres Werks in Osnabrück (dpa-AFX)
|
09.12.25
|DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
08.12.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Analysen
|09.12.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|107,50
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.