VW will mit neuer Elektroauto-Plattform in China Boden gut machen

Hefei (Reuters) - Volkswagen geht auf dem wichtigen chinesischen Markt mit einer eigenen Elektroauto -Plattform in die Offensive und will so den Rückstand im Rennen mit BYD und anderen aufholen.

Die Fahrzeuge auf Basis der neuen Plattform sollten ab 2026 auf den Markt kommen und in der Preisklasse von 140.000 bis 170.000 Yuan (umgerechnet 18.000 bis 22.000 Euro) liegen, sagte VW-China-Chef Ralf Brandstätter am Freitag bei einer Besichtigungstour des neuen Elektroauto-Entwicklungszentrums in Hefei. Die Entwicklungszeit sei damit ein Drittel schneller als bislang üblich, sagte er.

VW setze dabei verstärkt auf chinesische Lieferanten, um günstigere Autos anbieten zu können. Der chinesische Markt sei sehr preissensibel, entsprechend müsse VW die Kosten anpassen. Wenn der Elektroauto-Absatz steige, sei es wichtig, profitabel zu sein. "Entsprechend treiben wir Technologie, Geschwindigkeit und Kosten-Effizienz voran." Volkswagen hat die Marktführerschaft in China Ende vergangenen Jahres an den chinesischen Anbieter BYD verloren.

