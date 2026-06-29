Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.06.2026 13:34:00

VW will offenbar Partnerschaft für autonomes Fahren mit Bosch beenden

Deutschland droht beim Thema Autonomes Fahren den Anschluss zu verlieren. In Kooperation mit Bosch wollte VW das ändern. Doch die Partnerschaft wird wohl nicht fortgeführt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bosch Ltd

mehr Nachrichten