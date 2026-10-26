VWF Bancorp stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

VWF Bancorp präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

VWF Bancorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at