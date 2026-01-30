VWF Bancorp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

VWF Bancorp hat sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD gegenüber -1,290 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 5,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at