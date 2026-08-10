VXL Instruments öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

VXL Instruments präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,05 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,050 INR je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at