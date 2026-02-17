VXL Instruments vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

VXL Instruments hat am 14.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,250 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at