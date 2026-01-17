International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
|
17.01.2026 22:56:02
VXUS Delivers International Exposure at a Lower Cost Than ACWX
Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ:VXUS) and iShares MSCI ACWI ex US ETF (NASDAQ:ACWX) both offer broad non-U.S. equity exposure, but VXUS is significantly cheaper, holds far more stocks, and tilts less toward financials and technology than ACWX.Both funds aim to deliver diversified access to international equities, targeting developed and emerging markets outside the United States. This comparison explores how their costs, holdings, sector tilts, and recent performance may matter for investors seeking global diversification.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year weekly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.
Nachrichten zu International Public Partnerships Ltd
Analysen zu International Public Partnerships Ltd
Aktien in diesem Artikel
|International Public Partnerships Ltd
|1,29
|-0,62%
