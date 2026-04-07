Vybiral als KSV1870-Chef für weitere fünf Jahre bestätigt

Ricardo-Jos? Vybiral wurde für weitere fünf Jahre als Geschäftsführer des Gläubigerschutzverbandes KSV1870 bestätigt. Verbandsvorstand und Aufsichtsrat hätten seine Funktionsperiode vorzeitig verlängert, teilte der KSV1870 am Dienstag per Aussendung mit. Vybiral steht seit 2016 an der Spitze des Kreditschutzverbandes, zuletzt war sein Mandat im Mai 2021 verlängert worden. In der Geschäftsführung wird ihm weiterhin Hannes Frech als Finanzchef zur Seite stehen.

Unter Vybirals Führung habe der KSV1870 "eine ganzheitliche Transformation vollzogen, die wesentlich auf der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten und Innovationen beruht", kommentierte KSV1870-Präsident Roland Wernik die neuerliche Bestellung.

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