Vycor Medical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vycor Medical hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vycor Medical in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at