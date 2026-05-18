Vycor Medical präsentierte Quartalsergebnisse

Vycor Medical ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vycor Medical die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Vycor Medical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at