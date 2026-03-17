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17.03.2026 08:30:00

VYMI: Could This International ETF Make You a Millionaire?

If you want to make $1 million from stock investing, one of the simplest strategies is to buy a diversified portfolio of stocks and keep buying into the stock market over many years. And you don't have to stick to U.S. stocks to become a millionaire.The Vanguard International High Dividend Yield ETF (NASDAQ: VYMI) is an international stock exchange-traded fund (ETF) that focuses on companies outside the U.S. with higher-than-average dividend yields. In the past year, this international stock fund has outperformed the S&P 500 index and the tech-heavy Nasdaq-100 index. And in the past three years, the VYMI has delivered average annual returns (by net asset value) of 23.1%.Let's look at how the VYMI could make you a millionaire -- and how soon it might happen.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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