International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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13.03.2026 14:45:00
VYMI: Why This International ETF Might Keep Beating American Stocks
For most of the past 17 years (since the global financial crisis and related Great Recession), U.S. stocks as a whole have outperformed the rest of the world. America's world-leading tech stocks of the Nasdaq-100 index were the place for investors to be.But just within the past year, that "American exceptionalism" stock market narrative has shifted. Non-U.S. stocks are outperforming America. The Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ: VXUS), a popular index fund that holds more than 8,000 global stocks, is up about 25% in the past year -- outperforming the S&P 500 index and nearly matching the Nasdaq-100.Another popular international stock ETF has done even better than VXUS. It's called the Vanguard International High Dividend Yield ETF (NASDAQ: VYMI). In the past year, it delivered total returns of 45.5% and average annual returns of 11.8% for the past 10 years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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