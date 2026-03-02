VYNE Therapeutics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

VYNE Therapeutics veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD gegenüber -0,280 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,1 Millionen USD – ein Plus von 62,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VYNE Therapeutics 0,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,620 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,930 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,50 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 0,57 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at