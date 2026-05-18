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18.05.2026 06:31:29
VYNE Therapeutics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
VYNE Therapeutics veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,200 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VYNE Therapeutics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 55,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD im Vergleich zu 0,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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