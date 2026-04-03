Vynleads öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vynleads hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,020 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at