Vyome: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Vyome hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal waren 75,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 97,30 Prozent auf 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,1 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at