17.11.2025 06:31:29
Vyome hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Vyome hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 3,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vyome ein Ergebnis je Aktie von -311,000 USD vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Vyome mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 98,69 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
