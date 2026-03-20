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20.03.2026 06:31:28
Vyome hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Vyome hat am 18.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,21 USD gegenüber -189,000 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 97,78 Prozent auf 0,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 4,860 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1383,000 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Vyome im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 96,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,32 Millionen USD im Vergleich zu 8,01 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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