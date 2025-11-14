Vystar: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Vystar veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 60,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vystar 0,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

