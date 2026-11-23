Vystar präsentierte in der am 20.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 200 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at