VZ Aktie
WKN DE: A0MMN2 / ISIN: CH0028200837
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14.08.2026 08:14:42
VZ Gruppe: Saftiges Umsatz- und Gewinnwachstum im ersten Halbjahr
Die VZ Gruppe ist ins Jahr 2026 mit viel Schwung gestartet. Ertrag und Gewinn legten im ersten Halbjahr zweistellig zu. Für die zweite Jahreshälfte stellt Konzernchef Giulio Vitarelli ein ähnliches Wachstum in Aussicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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