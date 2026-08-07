W&T Offshore vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

W&T Offshore ließ sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat W&T Offshore die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,89 Prozent auf 162,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 122,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at