Wüstenrot & Württembergische Aktie

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WKN: 805100 / ISIN: DE0008051004

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Umstrukturierung 17.08.2026 13:11:38

W&W-Aktie stabil: Umbau und mögliche Stellenstreichungen geplant

W&W-Aktie stabil: Umbau und mögliche Stellenstreichungen geplant

Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) bereitet sich und seine Beschäftigten auf deutliche Einschnitte vor.

In der Baufinanzierungssparte "Wohnen" müsse sich "alles" ändern, sagte Finanzvorstand Matthias Bogk am Montag auf die Frage eines Analysten beim Kapitalmarkttag des Konzerns. "Wir müssen da relativ streng noch mal an die Kosten ran." Auch in der Schadenabwicklung der Versicherungssparte sieht er Sparmöglichkeiten beim Personal.

Die Versicherungssparte mit der Hauptmarke Württembergische war 2025 nach schwierigen Jahren wegen Unwetterschäden wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Allerdings sackte die Wohnen-Sparte mit der Bausparkasse Wüstenrot tief in die Verlustzone. Auch im ersten Halbjahr schrieb der Geschäftsbereich rote Zahlen.

Laut Bogk muss W&W in der Wohnen-Sparte einen kompletten Umbau der Computersysteme vornehmen und die Geschäftsprozesse ändern. Auch die Produktangebote möchte der Manager anpassen. Diese Schritte seien Voraussetzung dafür, dass die Betriebskosten sinken. Zu den Einsparungen und einem möglichen Stellenabbau wollte Bogk noch keine Zahlen nennen. Dies müsse W&W zunächst mit den Vertretern der Arbeitnehmerseite besprechen.

Zuletzt hatte W&W das Neugeschäft in der normalen Baufinanzierung zurückgefahren, auch um die Bilanz zu stärken und die Risiken zu verringern. Bei den Bausparverträgen war dem Unternehmen ein Geschäftsausbau nicht gelungen. Bogk führte dies auch auf das veränderte Sparverhalten der Kunden zurück. Künftig will W&W die Finanzierung der Kredite rund um Wohnimmobilien möglichst über Kundeneinlagen und Bausparprodukte decken. Dies sei für das Unternehmen günstiger als die Finanzierung am Kapitalmarkt.

Die W&W-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,14 Prozent höher bei 14,52 Euro.

/stw/err/jha/

KORNWESTHEIM (dpa-AFX)

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W&W-Aktie: Gewinnprognose drückt den Kurs

Bildquelle: Wüstenrot & Württembergische AG

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