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WKN DE: A0YJVG / ISIN: PR9292514032
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17.11.2026 22:45:03
W. P. Carey: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, W. P. Carey (NYSE:WPC) raised its full-year guidance for adjusted funds from operations (AFFO, a core cash flow metric for real estate investment trusts) per share to between $5.23 and $5.29. The commercial real estate landlord is expanding investment yields while benefiting from inflation-linked rent increases across its industrial portfolio. That operational momentum helps shield cash flows from elevated debt refinancing costs.
Three key takeaways from management stand out for shareholders.
Commercial real estate sellers with defined capital needs accept higher capitalization rates (cap rates, or initial annual yields) on sale-leaseback transactions, where a tenant sells property and leases it back. That complex structure allows management to adjust acquisition yields faster than competitors in standard retail channels.
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