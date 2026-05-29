W H Brady stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

W H Brady stellte am 27.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,78 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 64,11 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 212,4 Millionen INR – eine Minderung von 30,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 304,8 Millionen INR eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 25,38 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 106,59 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat W H Brady im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 15,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 885,73 Millionen INR im Vergleich zu 1,05 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at