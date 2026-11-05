W H Brady: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

W H Brady hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,34 INR, nach 4,44 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,65 Prozent auf 181,0 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at