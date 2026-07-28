W.P. Carey Aktie
WKN DE: A1J5SB / ISIN: US92936U1097
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28.07.2026 22:24:10
W. P. Carey Inc. Announces Rise In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - W. P. Carey Inc. (WPC) reported a profit for its second quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $185.389 million, or $0.82 per share. This compares with $51.220 million, or $0.23 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.3% to $459.670 million from $428.401 million last year.
W. P. Carey Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $185.389 Mln. vs. $51.220 Mln. last year. -EPS: $0.82 vs. $0.23 last year. -Revenue: $459.670 Mln vs. $428.401 Mln last year.
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