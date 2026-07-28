W.P. Carey Aktie

W.P. Carey für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J5SB / ISIN: US92936U1097

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28.07.2026 22:24:10

W. P. Carey Inc. Announces Rise In Q2 Bottom Line

(RTTNews) - W. P. Carey Inc. (WPC) reported a profit for its second quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $185.389 million, or $0.82 per share. This compares with $51.220 million, or $0.23 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 7.3% to $459.670 million from $428.401 million last year.

W. P. Carey Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $185.389 Mln. vs. $51.220 Mln. last year. -EPS: $0.82 vs. $0.23 last year. -Revenue: $459.670 Mln vs. $428.401 Mln last year.

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