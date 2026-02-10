W.P. Carey Aktie
WKN DE: A1J5SB / ISIN: US92936U1097
|
10.02.2026 22:41:19
W. P. Carey Inc. Profit Advances In Q4
(RTTNews) - W. P. Carey Inc. (WPC) revealed earnings for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $148.31 million, or $0.67 per share. This compares with $47.02 million, or $0.21 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 9.4% to $444.54 million from $406.16 million last year.
W. P. Carey Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $148.31 Mln. vs. $47.02 Mln. last year. -EPS: $0.67 vs. $0.21 last year. -Revenue: $444.54 Mln vs. $406.16 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel
|W.P. Carey Inc
|61,30
|-0,52%
