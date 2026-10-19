W. R. Berkley Aktie
WKN: 870493 / ISIN: US0844231029
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19.10.2026 22:48:44
W. R. Berkley Q3 Net Income Falls, But Operating Income Rises
(RTTNews) - W. R. Berkley Corporation (WRB) on Monday reported third-quarter net income attributable to common stockholders of $446.0 million, or $1.14 per share, down from $511.0 million, or $1.28 per share, in the prior-year quarter.
Operating income for the quarter was $456.5 million, up from $440.2 million a year earlier, while operating income per share increased 6.4% to $1.17 from $1.10.
Total revenue decreased to $3.74 billion from $3.77 billion, while gross premiums written rose to $3.95 billion from $3.84 billion.
Net investment income increased 9.2% to $383.5 million, supported by 12.0% growth in the core portfolio.
Pre-tax underwriting income for the Insurance segment grew 10.6% to $237.7 million. The reported combined ratio improved to 90.8% from 90.9%.
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