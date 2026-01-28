W R Berkley verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

W R Berkley ließ sich am 26.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat W R Berkley die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,44 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat W R Berkley 3,72 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4,45 USD gegenüber 4,36 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 14,70 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 13,64 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at