W R Berkley verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

W R Berkley gab am 19.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte W R Berkley 1,28 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat W R Berkley mit einem Umsatz von insgesamt 3,74 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,77 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at