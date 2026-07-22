W R Berkley veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

W R Berkley stellte am 20.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,15 USD gegenüber 1,00 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat W R Berkley im vergangenen Quartal 6,83 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 86,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte W R Berkley 3,67 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at