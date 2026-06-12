W-SCOPE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

W-SCOPE präsentierte am 11.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

W-SCOPE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 33,93 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -51,870 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,39 Milliarden JPY – ein Plus von 83,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem W-SCOPE 756,0 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at