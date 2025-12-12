W-SCOPE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

W-SCOPE hat am 11.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 57,80 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das W-SCOPE ein Ergebnis je Aktie von -18,440 JPY vermeldet.

Umsatzseitig standen 1,24 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 24,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem W-SCOPE 1,64 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at