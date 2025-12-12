|
12.12.2025 06:31:28
W-SCOPE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
W-SCOPE hat am 11.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 57,80 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das W-SCOPE ein Ergebnis je Aktie von -18,440 JPY vermeldet.
Umsatzseitig standen 1,24 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 24,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem W-SCOPE 1,64 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!